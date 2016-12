HIV, paziente 44enne guarito. Scopriamo farmaci e protocollo usati.

I medici nel Regno Unito potrebbero essere sul punto di trovare una cura per l’HIV. Un gruppo di cinque università ha provvisoriamente annunciato che i primi test sul primo dei 50 pazienti di sottoporsi a un nuovo trattamento per cercare di guarire completamente la malattia non hanno trovato alcun virus nel sangue dell’uomo, alimentando le speranze che la nuova tecnica potrebbe essere effettivamente efficace. E ‘importante sottolineare che questi sono solo i primi giorni successivi al cocktail di farmaci, e solo un controllo periodico potrà confermare il risultato.

Il nuovo trattamento pionieristico prevede tre passaggi:

Il primo sta usando farmaci anti-retrovirali correnti per impedire cellule T – le cellule del sistema immunitario che sono infettate da HIV – di produrre milioni di copie del virus in più, e in effetti mantenendolo inscatolato nelle cellule infette (si tratta di inibitori HDAC e delle beta-catenine come Panobinostat e Vorinostat). Successivamente, essi infettano i pazienti con un virus che rinforza il sistema immunitario, dandogli una maggiore capacità di trovare e distruggere le T-cellule ancora infette.

Infine, hanno dato al paziente un secondo farmaco noto come vorinostat che attiva le cellule T dormienti, costringendole a esprimere proteine ​​HIV-associati e segnalando al sistema immunitario migliorato che può poi distruggerli, il tutto coadiuvato da un compendio anticorpi-tossine microbiche noto come 3B3-PE38. Questa tecnica è stata chiamata la strategia di “kick and kill”.

“Sarebbe bello se la cura fosse un successo”, ha dichiarato il paziente 44enne . “Il mio ultimo test del sangue è stato un paio di settimane fa, e non vi è nessun virus rilevabile. Tuttavia, dobbiamo aspettare per essere sicuri. “

Solo una persona è nota per essere stata guarita da HIV. Nel 2007, l’americano Timothy Ray Brown ha subito un trapianto di midollo osseo completo in Germania per il trattamento per la leucemia, utilizzando un donatore che era immune al virus HIV. Le cellule staminali trapiantate hanno ricostruito il suo sistema immunitario da zero, sostituendo le proprie cellule cancerose con le nuove resistenti al virus HIV. Tre anni dopo l’intervento chirurgico, e senza l’assunzione di farmaci anti-retrovirali, i medici non hanno trovato alcuna traccia del virus nel sangue di Brown, rendendolo a tutti gli effetti guarito da entrambe le malattie in una sola volta.