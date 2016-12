Questo adattatore permette di registrare foto e video in qualità nativa direttamente da qualsiasi microscopio ottico. L’adattatore è disponibile per iPhone5 /5S e 6 / 6S ma sarà presto disponibile per la versione 7. E ‘dotato di una lente di ingrandimento 10x ed è dotato di due adattatori per poterlo applicare ad uno slot oculare 30 millimetri o 23 mm (che dovrebbe andare bene su tutta la linea Nikon, Olympus, Zeiss, Leica e altri microscopi comuni). trovate il prodotto qui