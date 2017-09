l’importanza dell’analisi elementare per la gestione dei rifiuti

La gestione e il trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti da attività agricole, commerciali, industriali e private è divenuta un argomento di sempre maggiore importanza in un mondo altamente industrializzato come il nostro.

Secondo l’ultimo report condotto da Eurostat nel 2016 e pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), solo nel 2014 l’UE avrebbe prodotto circa 240,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari a circa 516 kg di rifiuti per abitante all’anno. E’ per questo motivo che si effettuano sempre più studi in cerca di nuove soluzioni per la gestione di questi prodotti così da poter garantire il minor impatto ambientale possibile dal loro eventuale trattamento, ad esempio attraverso un loro riuso in campo energetico.

I rifiuti solidi urbani sono infatti costituiti da materiali estremamente eterogenei ed è per questo che l’attuale normativa in materia di smaltimento pone particolare evidenza sull’importanza del recupero della frazione combustibile residua, minimizzando in questo modo il ricorso allo smaltimento in discarica e dunque l’impatto ambientale del rifiuto stesso.

Dal residuo proveniente dalla raccolta differenziata è infatti possibile ricavare un cosiddetto combustibile solido secondario (CSS) perfettamente compatibile con la produzione di energia, motivo per cui l’Unione Europea sta cercando di ampliarne le possibilità di utilizzo in sostituzione delle materie prime.

Condurre indagini accurate sulle caratteristiche dei rifiuti mediante analisi chimico-fisiche rappresenta dunque un elemento fondamentale per stabilire le modalità di riciclo più efficienti. Una delle determinazioni che vengono richieste al fine della caratterizzazione del rifiuto è l’analisi elementare.

L’analisi elementare di un rifiuto permette di caratterizzare il campione andando a determinare il contenuto di elementi quali Carbonio, Zolfo, Idrogeno, Ossigeno e Azoto. Il sistema tipicamente sfrutta la combustione ad elevata temperatura con conseguente formazione di ossidi che vengono poi determinati con Detector specifici. Negli ultimi anni l’analisi elementare ha svolto un ruolo sempre più importante poiché costituisce una utilissima fonte di informazioni non solo nel settore ambientale ma anche per diversi settori industriali come quello dell’agricoltura, della chimica, della metallurgia, del cemento, del carbone o della medicina.

Dopo la preparazione del campione per garantire un’adeguata omogeneità del prodotto, l’analisi elementare permette di determinare in maniera estremamente rapida il contento degli elementi indicati e di eventuali frazioni di particolare interesse come ad esempio il TOC (Carbonio Organico Totale) o il contenuto di acqua per la determinazione del potere calorifico inferiore.

La scelta dell’analizzatore più adatto dipende dal tipo di campione. Come già precedentemente discusso i rifiuti sono caratterizzati dall’estrema variabilità della matrice all’interno della quale possono essere presenti frazioni organiche di diversa natura, cemento, legno, oli, carbone e molto altro. Per questo motivo è fondamentale disporre di strumenti versatili che permettano di spaziare in range analitici più ampi possibile. Per tutte queste esigenze Eltra, società del gruppo Verder Scientific, rappresenta una valida soluzione analitica con una gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative. Con i suoi oltre 30 anni di esperienza come azienda leader a livello mondiale nella produzione di sistemi ad elevate prestazioni di analisi elementari, Eltra ha esteso negli anni la propria gamma di prodotti al fine di garantire strumenti con un alto rapporto qualità/prezzo. La grande flessibilità dei suoi analizzatori elementari permette infatti di adattare i range di misurazione alle richieste dell’utente, assicurando allo stesso tempo risultati riproducibili ed affidabili anche per matrici eterogenee come nel caso dei rifiuti, ma presente anche in un numero sempre crescente di industrie, come quella delle acciaierie, dell’automotive, aerospaziale e minerale.